كاتب مسلسل سفاح الجيزة: المتهم الحقيقي مازال حيًا (شاهد)

أكد عماد مطر، كاتب مسلسل سفاح الجيزة، أن قصة المسلسل حقيقية وهي صادمة ومعقدة.

وقال "مطر" خلال تصريحاته ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أنهم اطلعوا على التحقيقات وما نشر في الصحافة عن صاحب القصة الحقيقية لسفاح الجيزة وبنوا عليها العمل الدرامي.

وأوضح أن صاحب الحكاية الحقيقية، كان يعيش بأسماء ومدن مختلفة، لافتًا إلى أن صاحب القصة الواقعية حصل على حكم بالإعدام ولكنه لم ينفذ حتى الآن.

يشار إلى أن "سفاح الجيزة"، تصدر اسم المسلسل تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد طرح منصة شاهد أولى حلقاته، ما جعل الجمهور يبحث عن تفاصيل الشخصية الحقيقة للعمل الذي يجسدها النجم أحمد فهمي.

"سفاح الجيزة".. 5 أسباب جعلت المسلسل في دائرة التريند





وتفاجأ جمهور النجم أحمد فهمي، بتغييره جلده من الكوميديا إلى الدراما، وأشاد الكثير بأدائه في تجسيد شخصية سفاح الجيزة الحقيقي وإقناعهم بما يقوم به من جرائم ما جعلهم يتفاعلوا مع الأحداث بشكل كبير.

وينتظر جمهور النجم أحمد فهمي، عرض باقي حلقات مسلسل سفاح الجيزة حتى يتعرفوا على نهايته بعد الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبها.

ويشارك في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة" أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، وﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها صاحبها الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

أسباب جعلت مسلسل سفاح الجيزة في دائرة التريند:

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أسباب جعلت مسلسل سفاح الجيزة في دائرة التريند:-

قصة مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة من أحداث حقيقية.

محاولة الجمهور التعارف على حياة سفاح الجيزة وما دفعه لارتكاب تلك الجرائم.

ابتعاد الفنان أحمد فهمي عن الكوميديا وتقديمه شخصية درامية.

تعتمد أحداث المسلسل على الإثارة والتشويق.

تفاعل الجمهور مع حلقات مسلسل سفاح الجيزة.