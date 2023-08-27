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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"سفاح الجيزة".. 5 أسباب جعلت المسلسل في دائرة التريند

أحمد فهمي
أحمد فهمي

"سفاح الجيزة"، تصدر أسم المسلسل تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد طرح منصة شاهد أولى حلقاته، ما جعل الجمهور يبحث عن تفاصيل الشخصية الحقيقة للعمل الذي يجسدها النجم أحمد فهمي.

وتفاجئ جمهور النجم أحمد فهمي، بتغييره جلده من الكوميديا إلى الدراما، واشاد الكثير بأدائه في تجسيد شخصية سفاح الجيزة الحقيقي وإقناعهم بما يقوم به من جرائم ما جعلهم يتفاعلوا مع الأحداث بشكل كبير.

وينتظر جمهور النجم أحمد فهمي، عرض باقي حلقات مسلسل سفاح الجيزة حتى يتعرفوا على نهايته بعد الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبها.    

ويشارك في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة" أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

تدور الأحداث في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

 

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أسباب جعلت مسلسل سفاح الجيزة في دائرة التريند :-

  • قصة مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة من أحداث حقيقية
  • محاولة الجمهور التعارف على حياة سفاح الجيزة وما دفعه لإرتكاب تلك الجرائم.
  • ابتعاد الفنان أحمد فهمي عن الكوميديا وتقديمه شخصية درامية.
  • تعتمد أحداث المسلسل على الإثارة والتشويق.
  • تفاعل الجمهور مع حلقات مسلسل سفاح الجيزة.

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