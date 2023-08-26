سفاح الجيزة.. أسرار جديدة تنشر لأول مرة للقصة الحقيقية (قذافي فراج)

جذب مسلسل سفاح الجيزة بعد عرض حلقتين عدد كبير من المشاهدين لمتابعته، وتصدر مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أن أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقة عام 2015 للمتهم الحقيقي قذافي فراج الذي استخدمه ذكاءه في التخلص من صديقه وزوجته وشقيقة زوجته وأخرى .

استطاع القذافي الهروب لمدة 5 سنوات قبل أن يفضح أمره ويُكشف سره، ولكن راوية المجرم دائمًا ما تنقص حلقة لتكون هي خيط الكشف عن هويته والوصول إليه، وبعد عرض أحداث المسلسل الذي جسد شخصية المجرم قذافي فراج، بحث المتابعون عن أحداث الراوية الحقيقة وما جرى بها .

معلومات جديدة تنشر لأول مرة بعد مرور 8 سنوات من الأحداث ذاتها، وذلك عن طريق الإعلامي إبراهيم فايق الذي كشف عبر حسابه الرسمي على تويتر ، مفاجأة، بشأن شخصية السفاح الحقيقي الذي يتناولها مسلسل سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمي على منصة شاهد.

كتب فايق، قائلا:" اتفرجت على الحلقتين اللي نزلوا من مسلسل السفاح.. عجبني اختيار المخرج لأماكن التصوير.. مقبضة جدا والموود اللي عامله مدير التصوير رائع.. فهمي عامل الدور حلو اووي.. بارد وهادي ومؤدب وقاتل محترف" .

وكشف فايق:" نقول بقى المفاجأة: سفاح الجيزة كان بيشتغل زمان في سوبر ماركت قصاد بيتي في شارع مستشفى الهرم تحت اسم قذافي وقعد سنين طويلة عايش معانا.. والغريب ان مكانش بيفوت فرض وبيتعامل معانا بمنتهى الأدب والود.. لما شوفت الصور ووقائع التحقيقات فضلت مصدوم فترة لأن مكنتش متخيل البني ادم ده يطلع منه كده.. كان كبيره يقطع جبنة رومي.. حتة لانشون انما قتل البشر بالشكل ده شيء كان كابوس بالنسبة لي.. شوف كام واحد قريب منك لابس القناع وبتكتشف عنه كوارث ؟!!.

يتكون مسلسل سفاح الجيزة من 8 حلقات وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية للمتهم قذافي فراج وتدور حول "سفاح الجيزة" الذي أثارت قضيته ضجة في الرأي العام وصدرت ضده أحكام بالإعدام في 2021، وهو من إخراج هادي الباجوري ويشارك في بطولته ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد، وحنان يوسف، وغيرهم من نجوم الفن.