فريق طبى يجرى منظار قنوات مرارية لمريض يبلغ 52 عاماً بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفي حميات قنا، في إجراء منظار للقنوات المرارية لحالة تبلغ من العمر ٥٢ عاما كانت تعاني من إنسداد بالقنوات المرارية وإرتفاع في نسبة الصفراء بالدم.

وأوضح الدكتور راجي أن الفريق الطبي قد قام بعمل توسيع بالقنوات المرارية وتركيب دعامة للحالة المرضية.

وأضاف ان الفريق الطبي بقيادة أساتذة الطب الأستاذ الدكتور مصطفي محمود سيد الأستاذ بجامعة أسيوط والدكتور شاذلي محمد علي رئيس وحدة المناظير بحميات قنا، والدكتور محمد حامد أخصائي الكبد بالمستشفى، قد نجحا في إجراء العملية مع تحسن وإستقرار الحالة مع خضوعها للمتابعة من قِبل الفريق الطبي بالمستشفي لحين التعافي.

فيما أشار الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفي حميات قنا، أن العملية تُعد إستمراراً لسلسلة العمليات الدقيقة التي تتبناها المستشفي علي يدي أساتذة الطب في شتي جامعات مصر.

مضيفاً إلي إستمرار تنفيذ مثل تلك العمليات الدقيقة بالمستشفي خدمة لأبناء المحافظة، وتنفيذاً لتوجهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور أحمد مهدى مدير الإدارة العامة لمستشفيات الحميات بالوزارة واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المُضي قدما نحو تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة وتقديم أدق العمليات الجراحية بمستشفيات المحافظة.