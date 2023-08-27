محافظ جنوب سيناء يناقش توريد الأجهزة الميدانية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا لمناقشة إنهاء توريدات الاجهزة الميدانية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والوقوف علي آخر المستجدات لما تم من رفع للشبكات والتدريب الميداني علي رخص البرامج لقيام جهاز المرافق بالمهام المنوطة به.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء محمد عياد والمهندس أحمد كمال نائب المدير التنفيذي لشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والمهندس عيسى متولي عوض الله رئيس جهاز معلومات شبكة المرافق .