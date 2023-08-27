محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، في جلسته رقم "9" لعام 2023.

وحضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومدير صندوق الإسكان، ورؤساء المدن المعنية، ومديري الإدارات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر أعمال الجلسة السابقة، ثم عرض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، وعرض موقف متحصلات بنك التعمير والإسكان مشروع الإسكان الجديد لعدد 6010 وحدات سكنية.



وتم عرض مقترح سداد قيمة الوحدات السكنية للمستحقين طبقًا لقرار اللجنة رقم 339 لسنة 2023، كما تم عرض موقف وحدات الإسكان الإداري للعاملين بالوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ.