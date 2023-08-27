سيدة فاقوس قتلت طفلها وقطعته.. أبرز محاكمات سبتمبر

تشهد ساحات القضاء خلال شهر سبتمبر نظر العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام، أبرزها محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وتقطيع طفلها، والحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم، وتصدر محكمة النقض حكمها على المتهمين بقتل طفلة لابتلاعها قطعة حشيش.

خلال التقرير التالى تعرض "بوابة الوفد" أبرز المحاكمات خلال شهر سبتمبر

16 سبتمبر محاكمة سيدة فاقوس بقتل طفلها وتقطيعه

تنظر محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها، بجلسة 16 سبتمبر المقبل؛ لـ مناقشة أعضاء اللجنتين الثلاثية من الطب النفسي في مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، بناءً على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

تعود أحداث القضية ليوم الأربعاء الأخير من شهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ مركز شرطة فاقوس، بورود بلاغ يتهم هناء محمد حسن، ربة المنزل تبلغ من العمر 37 عامًا، بقتل ابنها سعد محمد سعد، طفل يبلغ من العمر نحو 5 أعوام، وذلك داخل منزل المتهمة في قرية أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهمة قد أنهت حياة ابنها وقطعت جثته إلى أشلاء وطهت بعضها وأكلت منه، فيما تم ضبط المتهمة ونقل أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح أشلاء الجثة وإجراء الصفة التشريحية لبيان كيفية حدوث الوفاة والأدوات المستخدمة في القتل، وأمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قبل غحالتها إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق.

الحكم على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

تصدر محكمة جنح المقطم الحكم على 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبدالمنعم في مبلغ 1.9 مليون جنيه فى جلسة ٥ سبتمبر للحكم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم، 78 عاما، يتهم فيه «ن. ع» و«ع. ط»، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.

13 سبتمبر الحكم على المتهمين بقتل طفلة لابتلاعها قطعة حشيش

تصدر محكمة النقض حكمها فى طعن المتهمين بقتل طفلة بعد تعذيبها لمدة 6 ساعات حتى الموت، انتقامًا منها لابتلاعها قطعة حشيش في الغربية، على حكم سجنهما 7 سنوات بجلسة 13 سبتمبر.

وكان قدم ميشيل حليم دفاع المتهمة الثانية فى القضية، مذكرة طعن قال فيها إنه يوجد خطأ في تطبيق القانون لأن محكمة الموضوع عدلت قيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى موت دون أن تنبه الدفاع بالتعديل وبالتالي كان اتجاه الدفاع أمام محكمة الموضوع بشأن القصد الجنائي الخاص بنيه ازهاق الروح في القتل العمد وهو بعيد كل البعد عن عند الدفاع الذى عدلت المحكمة قيده ووصفه.

محاكمة تاجر قتل صاحب محل مشويات

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة تاجر متهم بقتل صاحب محل مشويات حاول الدفاع عن سيدة بمنطقة البدرشين، فى جلسة 17 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين، أن المتهم "عاشور. ع"، 39 عاما، تاجر أدوات منزلية، في يوم 28 مارس الماضي قتل المجني عليه "عبد التواب. م"، 27 عاما، صاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح وذلك على إثر الخلف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الشهير وسط أهالي المنطقة، خلال تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بالأول فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية

محاكمة المتهم بقتل حماته

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة ميكانيكي وزوجته؛ لاتهامهما بقتل حماته، وإشعال النيران بجسدها في منطقة البدرشين، لجلسة 25 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة جلال عبد اللطيف محمد. وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، أسامة الامير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5926 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البدرشين، أن "محمد . م"، 26 سنة، ميكانيكي، و زوجته "منى . ع"، 18 سنة، في يوم 8 مارس الماضي، قتلا المجني عليها "فاطمة . ا"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وما أن ظفرا بها دفعتها المتهمة الثانية ارضا، وقدمت للأول أداة "مطرقة"، فسدد إليها ضربتين برأسها قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا آداة "مطرقة" بدون مسوغ قانوني أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها في ارتكاب الجريمة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، قائلا إنه منذ 3 سنوات تربطه علاقة عاطفية بالمتهمة الثانية التي تقطن بذات المنطقة، وقتها قررت المجني عليها والدة الثانية، بزواجهما عرفيا لحداثة سن المتهمة الثانية، وتعهدت عليه ببعض الشيكات.

وتابع المتهم في التحقيقات أنه بعد مرور فترة زمنية على زواجهما، لاحظ سوء سلوك حماته وعلاقتها غير الشرعية، ومن هنا بدأ الغضب يتملكه خاصة بعد تهديدها له بعمل محضر ضده ببعض الشيكات ورفضها طلاقهما، بالإضافة إلى طلبها بإقامة علاقة غير شرعية معها.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك قرر التخلص من حماته بضربها ب"مطرقة" على رأسها عدة ضربات، بمساعدة المتهم الثانية نجلة المجني عليها، على إثرها توفت في الحال.

وذكر التهم أنه حاول التخلص من الجثة باستخدام "صاروخ كهربائي" وقام بتقطيع الجثة، واشعل النيران بجسدها داخل حمام الشقة، لكن سرعان ما افتضح أمره وأبلغ الجيران رجال الشرطة بوجود حريق، وتم اكتشاف الجريمة والقبض عليه.

أولى جلسات محاكمة تاجر ماشية قتل صديقه

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة تاجر ماشية لاتهامه بقتل صديقه بالمذبح لسرقته أمام دائرة جنايات القاهرة، حث وجاء بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالقاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ، تتهم النيابة العامة "م. ي" محبوس، ٢١ عام ، يعمل تاجر ماشية و طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط - اسيوط لانه في ليلة 20 يناير 2023 قتل المجني عليه" أ .ع" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيداً حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصداً ، قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث بة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه على النحو المبين بالتحقيقات سرق المبلغ المالي المبين قدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيضاً - موضوع الأتهام التالي - ظاهراً على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحاً ابيض سكين ) بغير مسوغ قانوني او مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.