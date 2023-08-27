أحمد حسام ميدو يكشف موقفه من خوض انتخابات الزمالك المقبلة

صرح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في تصريحات إذاعية أنه لن يترشح فى انتخابات نادي الزمالك الجديدة وأنه ليس لديه أى نية للوجود فى أي منصب داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

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صرح ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنا أخدم النادي بدون مصلحة وأقوم بحل أى مشكلة أراها دون انتظار أى توجيه شكر أو الحصول على منصب.

وأضاف:" لن أدخل انتخابات نادي الزمالك القادمة ولدي رغبة فقط فى خدمة النادي من الخارج".

في سياق مٌتصل، يقترب الزمالك على استئناف التدريبات الجماعية بعد العودة من الراحة الكبيرة التي منحها أوسوريو عقب البطولة العربية التي توج بها النصر السعودي.