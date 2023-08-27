بث مباشر لفعاليات اليوم الثاني من مهرجان القلعة للموسيقى (شاهد)

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، تقدم بثًا مباشر لفعاليات حفل الفنانة نادية مصطفى والنجم هاني شاكر في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

يقام حفلان مساء اليوم، مساء اليوم على مسرح المحكى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

نادية مصطفى وهاني شاكر:

في الثامنة مساء تشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى كوكبة من أشهر أعمالها الخاصة منها مسافات، الصلح خير، جاى في إيه، قولها أنت، سلامات وغيرها.

فى العاشرة مساء يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك ، كده برضو يا قمر، ح نعيش، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها.

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