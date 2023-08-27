عاجل
موسى مصطفى موسى يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

انضمام مصر لبريكس يفتح شراكات لجذب الاستثمارات الخارجية.. فيديو

قادة بريكس
قادة بريكس

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الأبعاد التي ستعود على الدولة المصرية بعد الانضمام لتجمع بريكس، مشيرًا إلى أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم الآن يبحث عن الاقتصاد، مشيرًا إلى أن النظام الدولي يشهد حالات استقطابات كبيرة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبنت الحياد الإيجابي وفكرة عدم الدخول في استقطابات والسعي لبناء شراكات مختلفة والانفتاح على كل الدول وعلى الحياد في كل الأزمات التي يشهدها العالم.

txt

التموين: انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من قيمة الجنيه المصري (شاهد)

txt

نشأت الديهي: محمد مرسي فشل في الانضمام لتجمع بريكس أثناء فترة حكمه (فيديو)

فرصة كبيرة


وأوضح أن العالم، يعتبر أن مصر هي المدخل لقارة إفريقيا، وزيادة فرص الاستثمار معها في مختلف المجالات مثل مجال الهيدروجين الأخضر، مشددًا على أن الانضمام لتجمع بريكس فرصة كبيرة وسيكون محفزا للصناعة المصرية إلى جانب فتح أسواق جديدة مع الصين والهند، هما نصف سكان العالم.

 

ولفت إلى أن الانضمام إلى التجمع يزيد من تفاعل الدولة المصرية مع دول تجمع بريكس، وزيادة الخبرات التكنولوجية، مبينا أن وجود مصر بهذا التجمع يفتح شراكات لجذب الاستثمارات الخارجية من كل دول المجموعة، وسيكون له آثار إيجابية على المواطن المصري.

مواد متعلقة

التموين: انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من قيمة الجنيه المصري (شاهد)

نشأت الديهي: محمد مرسي فشل في الانضمام لتجمع بريكس أثناء فترة حكمه (فيديو)

أحمد موسى يشيد بانضمام مصر لـ "بريكس".. يوفر 50 مليار دولار (فيديو)

وزير المالية الروسي: دول بريكس أصبحت بمثابة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لنا

قناوي يشيد بالعلاقات الاقتصادية الخارجية.. و"بريكس" يحد من هيمنة التعامل بعملة واحدة

خطوة تاريخية بدعوة 6 دول للانضمام إلى عضوية بريكس (شاهد)

شروط ومتطلبات الحصول على تمويل من "بنك بريكس"