بمشاركة محافظ أسوان.. افتتاح معرض «أيادي مصر»

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة " هانس زايدل الألمانية، اليوم الأحد.

وشارك في ورشة العمل الافتتاحية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من المحافظين ونواب المحافظين، وكذا توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وقام اللواء هشام آمنة، والدكتورة نيفين القباج والمحافظين بجولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية منها جناح محافظة أسوان وسط عروض فنية وفلكلورية وتراثية لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية، وقد أشاد الوزراء والمحافظين بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، مؤكدين أن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين، وخلال افتتاح المعرض أعلنت وزارة التنمية المحلية عن فوز كل من محافظات الجيزة والقاهرة وأسوان بجائزة المحافظات التي تميزت المنتجات الخاصة بها في المعرض.

ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن سعادته للمشاركة في معرض "أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية"، مثمنًا جميع الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية وخاصة مبادرة "أيادي مصر" والتي تحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعتبر المبادرة عنوانًا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة.