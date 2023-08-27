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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

وفري فلوسك وحضري مولتن كيك بالشوكولاتة في المنزل

مولتن كيك بالشوكولاتة
مولتن كيك بالشوكولاتة

مولتن كيك بالشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التي يحبها الجميع، وتتميز بحشوة الشوكولاتة اللذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة إقتصادية لتحضيرها في المنزل.

 

طريقة تحضير مولتن كيك بالشوكولاتة

المقادير

- الزبدة : 100 جراماً (طرية)

- الشوكولاتة : 100 جراماً (داكنة ومفرومة)

- السكر البني : 180 جم

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : 50 جم

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة / للتزيين)

 

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طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

جهزي أطباق صغيرة للفرن وادهنيها بالقليل من الزبدة وضعيها في صينية الفرن.

سخني الزبدة والشوكولاتة المفرومة في حمام مائي على النار حتى تطرى ويصبح المزيج ناعماً وحركي حتى تتجانس ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تبرد.

اخفقي السكر والبيض والفانيلا بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً ثم أضيفي الطحين واخلطي جيداً.

أضيفي الشوكولاتة الزبدة المذابة للخليط وحركي بواسطة ملعقة بخفة حتى تمتزج المكونات.

وزعي المزيج في الأطباق المدهونة بالزبدة.

ضعي القليل من الماء في الصينية وأدخلي الصينية بالأطباق للفرن لمدة 12 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن وازيلي بواسطة سكين رفيعة الأطراف في كل طبق لتسهيل قلب الطبق.

اقلبي الأطباق في أطباق التقديم وزيني بالكريمة وقدميها ساخنة.

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