طريقة عمل ميني كيك الليمون

ميني كيك الليمون، من أطيب وصفات الحلويات الغربية الصغيرة في حجمها واللذيذة في مذاقها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير ميني كيك بطعم الليمون المنعش.

ميني كيك الليمون

مقادير ميني كيك الليمون

- مقادير الكيك :

دقيق : 2 كوب

سكر : كوب

حليب : كوب

البيض : 3 حبات

بيكنج بودر : نصف ملعقة كبيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : ملعقة صغيرة

قشرة ليمون : ملعقة صغيرة (مبشورة)

ملح : رشّة

- مقادير الكريمة :

حليب مكثف محلى : علبة

الزبدة : 400 غراماً

ملون الطعام الأصفر : حسب الحاجة

ميني كيك الليمون

طريقة التحضير

باستخدام الخفاقة الكهربائية، اخفقي الزبدة حتى تصبح كريمية، ثم أضيفي الحليب المكثف المحلى تدريجياً واستمري بالخفق حتى يتجانس المزيج، وأضيفي بضع قطرات ملون الطعام واخفقي الكريمة حتى يتجانس لونها.

في الخلاط الكهربائي ضعي السكر، والزيت، والبيض، والحليب، وعصير الليمون، وقشر الليمون، والفانيليا واخلطي المزيج حتى يتجانس.

في وعاء ضعي الملح، والدقيق، والبيكنج باودر، وأضيفي المزيج تدريجياً إلى خليط السكر والبيض واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني صينية الكيك بالقليل من الزيت.

وزعي خليط الكيك في الصينية، وأدخليها إلى الفرن لمدة تتراوح ما بيم 40-45 دقيقة حتى النضوج.

اخرجي الصينية من الفرن، واتركي الكيك يبرد بحرارة الغرفة.

أخرجي الكيك من الصينية، ثم ضعي الكريمة في كيس الحلويات، وزيني بها وجه الكيك ثم قدميه.