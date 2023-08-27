طريقة تحضير بيتزا بصلصة الريحان والموتزاريلا

بيتزا بصلصلة الريحان والموتزاريلا من الأكلات السريعة والشهية التي يمكنك تحضيرها كوجبة عشاء مميزة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

بيتزا بصلصة الريحان والموتزاريلا

طريقة عمل بيتزا بصلصة الريحان والموتزاريلا

المقادير

- مقادير العجينة :

ماء دافئ : 600 ملليلتر

دقيق : 7 اكواب (منخل)

الخميرة الفورية : 3 ملاعق كبيرة

زيت الزيتون : 6 ملاعق كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة ونصف

سكر : 2 ملعقة صغيرة

- صلصة البيتزا : 2 كوب

- جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

- زيتون أخضر : نصف كوب (مقطع أنصاف)

- ريحان : نصف كوب (طازج)

طريقة التحضير

اخلطي الخميرة مع الماء الدافئ في وعاء واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تذوب وتفور.

ضعي الدقيق في وعاء آخر واصنعي حفرة في وسطه.

أضيفي خليط الخميرة والماء في الحفرة، وأضيفي الزيت، والسكر، والملح، واعجني باليد لمدة 15 دقيقة حتى تتكون عجينة ملساء وناعمة وقابلة للتشكيل.

ادهني وعاء بزيت الزيتون وادهني العجين به وضعيها في الوعاء وغطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

مدّي العجينة على سطح مرشوش دقيق وقطعيها كرات ورقيها بالشوبك.

ضعي العجين في صينية البيتزا المدهونة بالقليل من الزيت.

وزعي صوص البيتزا، والزيتون، والجبن، والريحان.

أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى يذوب الجبن وينضج العجين.

قطعيها وقدميها ساخنة أو دافئة.