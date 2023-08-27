يسبب العقم بهذه الحالة.. تأثير هرمون البرولاكتين على خصوبة النساء|أطباء يحذرون

هرمون البرولاكتين يرتبط بالرضاعة أو إنتاج حليب الثديين ويتم إنتاجه عن طريق الغدة النخامية، التي يتمثل دورها الرئيسي في تحفيز إنتاج حليب الثدي بعد الولادة.

تأثير هرمون البرولاكتين على خصوبة النساء

ووفقًا لما ما ذكره موقع novaivffertility ، أشار الأطباء إلى أن هرمون البرولاكتين يؤثر على الخصوبة لدى النساء عن طريق إعاقة عملية التبويض، لذا قد لا تأتي الدورة الشهرية للمرأة المرضعة، ومع ذلك، قد يكون لدى بعض النساء مستويات عالية من البرولاكتين على الرغم من عدم الرضاعة الطبيعية، مما قد يسبب العقم.

تأثير هرمون البرولاكتين على خصوبة النساء

في الظروف العادية، ينتج جسم المرأة كمية قليلة جدًا من البرولاكتين إلا إذا كانت حاملاً ويمكن لمستويات عالية من البرولاكتين أن توقف عملية الإباضة أو تبطئها، وبالتالي قد يطلق المبيضان بويضة بشكل متقطع أو لا يطلقان بويضة على الإطلاق، ويمكن ملاحظة ذلك في شكل فترات غياب أو عدم انتظام.

وفي بعض الحالات، قد لا تكون مستويات البرولاكتين مرتفعة بما يكفي لمنع الإباضة، ولكنها قد تؤثر على إنتاج هرمون البروجسترون المسئول عن سماكة جدران الرحم بعد الإباضة ويعرف هذا بالمرحلة الأصفرية، كما يمكن للكميات المنخفضة من البروجسترون أن تقصر المرحلة الأصفرية وتمنع بطانة الرحم من أن تصبح سميكة كما يجب.

وقد يؤدي ذلك إلى وجود بطانة رحمية رقيقة لا تسمح بزرع البويضة المخصبة بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، حتى لو تم تخصيب البويضة، فلن تتاح لها الفرصة لتتطور إلى طفل.

ويمكن تعديل مستويات البرولاكتين بطرق مختلفة اعتمادًا على العوامل التي أدت إلى زيادة الإنتاج في المقام الأول، حيث يمكن خفض مستويات البرولاكتين المرتفعة الناتجة عن الآثار الجانبية للأدوية عن طريق تغيير الدواء.

وفي الحالات التي يكون فيها إنتاج البرولاكتين ناتجًا عن قصور الغدة الدرقية، عادةً ما يتم وصف دواء الغدة الدرقية، مما يصحح الحالة الأساسية ويساعد بدوره على تنظيم مستويات البرولاكتين.

وقد يسبب الإجهاد أيضًا زيادة إنتاج البرولاكتين، وبالتالي، إذا كنت تخططين للحمل، فمن المهم أن تظلي هادئة وأن تجدي طرقًا للتعامل مع التوتر بشكل فعال، كما تتوفر أدوية فعالة للغاية قد تساعد في خفض مستويات البرولاكتين.