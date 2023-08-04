عادات سيئة للرجال تسبب العقم|نصائح ضرورية تحمي من العجز الجنسي

كشف طبيب أمراض ذكورة وجهاز بولي، عن أبرز العادات السيئة التي كانت السبب الرئيسي وراء أكثر من ثلث حالات العجز الجنسي لدى الذكور.

نصائح للوقاية من العقم لدى الذكور:

وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، أشار الطبيب إلى أن بعض النصائح للوقاية من العقم لدى الذكور ومكافحته، منوهًا أن الوقاية من المرض أسهل بكثير من علاجه.

نصائح للوقاية من العقم لدى الذكور

قدَّم الطبيب في هذا الصدد، 3 نصائح بسيطة للحفاظ على خصوبة الرجال، موصيًا بضرورة استبعاد العادات السيئة مثل الكحول والتدخين والأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية والمخدرات لأنها تؤثر سلبًا في كامل الجسم والوظيفة الجنسية للذكور.

ينصح الطبيب بضرورة نظافة الحياة الجنسية، مشيرًا إلى أن العدوى الجنسية هي السبب الثاني الأكثر شيوعًا لعقم الذكور، وقد تكون الحياة الجنسية للرجل في عالم اليوم غنية ومتنوعة، ولكن من الأفضل إقامة علاقة حميمة فقط مع شركاء موثوق بهم واستخدام وسائل الوقاية، بما في ذلك أثناء ممارسة أنواع غير تقليدية من الجنس، وعند ملاحظة أي أعراض التهابات في الأعضاء التناسلية، يجب فورًا استشارة الطبيب المختص وعدم محاولة علاج الأمر ذاتيًّا.

كما نصح الطبيب بعدم السماح بارتفاع حرارة كيس الصفن، قائلًا: "إن درجة الحرارة المثلى للحيوانات المنوية هي 34-35 درجة مئوية، لذلك هذا العضو المهم ليس مخفيًّا داخل الجسم، استنادًا إلى ذلك يجب عدم الاستلقاء في الماء الساخن فترة طويلة، وعدم الذهاب إلى الساونا أكثر من مرة واحدة في الشهر، كما يجب أثناء العمل الذي يتطلب الجلوس فترة طويلة النهوض بين فترة وأخرى وعمل بعض التمارين البسيطة".

أكد لطبيب أن التغذية تلعب أيضًا دورًا مهمًا، لذا ينصح بتناول لحوم غير دهنية وأسماك حمراء ومأكولات بحرية وخضراوات وخاصة الجزر والشوندر، وكذلك الحمضيات والمكسرات وجبن القريش والعسل، ولكن هذا لا يعني تناولها جميعًا في يوم واحد، بل يجب إدراجها في النظام الغذائي الأسبوعي مثلًا، ومن الأفضل أن تكون مشوية وليس مقلية.

ينصح الطبيب بضرورة الحفاظ على وزن معتدل وبالنوم فترة كافية وشرب 2-2.5 لتر من السوائل في اليوم وممارسة الجنس بصورة منتظمة ( 3-4 مرات في الأسبوع).