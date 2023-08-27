الإعلامي إيلي باسيل "فاضح المشاهير" يكشف أسرار عن أنغام ويدعم شيرين عبدالوهاب

بعد موجة الجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم الإعلامي إيلي باسيل الفنانة أنغام، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على السوشيال ميديا، إذ سأله الجماهير "إذا بتختار بين شيرين عبد الوهاب وأنغام مين راح تختار"، لتفاجوا برد فاعل صادم من الصحفي والإعلامي ومهاجمته للمطربة المصرية أنغام.

إيلي باسيل

الإعلامي إيلي باسيل عن أنغام: تقيلة الدم

ظهر الصحفي والإعلامي اللبناني إيلي باسيل في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، وسأله بعض الجماهير عن رأيه في أنغام وشيرين ليرد قائلًا :" بين شيرين و انغام اكيد بختار شيرين، أنغام تقيلة الدم أكيد عندها صوت بس مانو متل أصالة، بس هي سيدة تقيلة الدم ما عندها كاريزما، يمكن يكون صوتك أحلى من كل الأصوات ولكن ليس لديك المقومات التي تجعلك كاريزما".

وأضاف إيلي باسيل:" أنغام ليس هينة بالمرة مارح قول خبيثة لأنها أكثر من خبيثة، بس انا مثلا بين شيرين الطبيبة العطرة الفنانة المرهفة أكيد بختار شيرين.

خلاف شيرين وأنغام

فاجأت شيرين عبد الوهاب الحاضرين والمشاهدين في حفل ليلة الدموع، والذي أقيم على مسرح بنش مارك بجدة، بتقديم الشكر لمجموعة من الفنانات اللواتي ساندوها خلال محنة مرضها الأخيرة، مثل أحلام وياسمين عبدالعزيز، إلا كان نصيب الأسد يذهب إلى أنغام حيث قالت لها :" كمان في فنانة تانية عاوزة أشكرها برضه وأقولها شكرا يا بنت الأصول وكتر خيرك "، وهذه الرسالة تحمل أكثر من معني.

خلاف شيرين وأنغام

أنغام تتجاهل رسالة شيرين عبد الوهاب لها

وبعد حالة الجدل التي سببتها شيرين، تجاهلت أنغام الرسالة ولم تعلق على أي كلمة قالتها، بل اكتفت بنشر مقطع فيديو خلال فقرة الفنان تامر عاشور وأحمد سعد وأشادت بأدائهما قائلة :" ايه الحلاوة دي"، والأمر الذي استفز الجماهير من طريقة التجاهل تلك.

وربط رواد مواقع السوشيال ميديا كلمتها بالتويتات المسيئة، التى قامت بها أنغام على تويتر ضد شيرين عبد الوهاب مما جعلهم يقوموا بالهجوم على شيرين عبر صفحات التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن أنغام هي صوت مصر.

خلاف شيرين وأنغام

وكان أشهر تويتات أنغام والتي أعادت نشرها على صفحتها عبر تويتر، كانت لأحد جمهورها وهو يهين شيرين حيث كتب: الصورة تتكلم لا أسمع أحد ينبح كفاية عيب أنى أطلع ارد على قليلة أصل، واعادة أنغام نشر هذه التدوينة مما أكد للجميع أنها تقصد بها شيرين عبد الوهاب.