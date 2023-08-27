حمزة العيلي بعد فوزه بجائزة من مهرجان الدراما.. "شكرًا من أعماق روحي"

أبدي الفنان حمزة العيلي سعادته بفوزه بجائزة أفضل ممثل دور ثان عن مسلسل "رسالة الإمام" في مهرجان الدراما.

حيث كتب حمزة العيلي على صفحة فيس بوك قائلا: مفيش كلام يوصف قدر سعادتي وامتناني ومحبتي لكل أحبابي وأهلي وأصدقائي والأساتذة الأفاضل والجمهور الذي أستمد منه الطاقة والحب والقوة والنجاح، شكرًا من أعماق روحي لكل من تكرم وأسعدني بكلامه وفرحته بي وفرحتي بكم عظيمة، وسامحوني لتأخري عن الرد على حضراتكم فأنا مسافر على حدود مصر والشبكة في غاية الصعوبة مش عارف أرد وبسترق اللحظات اللي فيها شبكة، أرجوكم سامحوني على تأخيري و بقدر ما استطعت أخذت سكرين لكل من كتب لي وهرد على حضراتكم جميعاً يا أغلى ما في حياتي.

وأضاف: فخور بهذه الجائزة ولي الشرف وبشكر المهرجان وكل من منحوني إياها هذا العام، أما محبتكم فهي المنحة الربانية والجائزة الحقيقية التي ليس لها مثيل ولا وقت ولا مقياس وأتمنى من الله أن يديم عليَّ هذه النعمة، نعمة وجودكم ومحبتكم الغالية، الحمد والشكر والفضل لله الكريم العظيم على كل نعمه و أفضاله التي لا تعد ولا تحصى، كل الحب والتقدير والاحترام والامتنان لكم يا غاليين قوي.

فاز تامر كروان بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن مسلسل "رسالة الإمام"، وذلك فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة الدراما فى مدينة العلمين بدورته الثانية.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.

وكان كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز الذي يقيمه المجلس بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، والذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2023.

“رسالة الإمام” لخالد النبوي يحصد جائزة الإنتاج الدرامي المتميز من القومي لحقوق الإنسان

وتسلم جوائز المسلسل، أحمد علي الشهابي، ممثلا عن شركة ميديا هب سعدي جوهر، والمخرج الليث حجو، الفنانة سلمي أبو ضيف، السيناريست محمد هشام عبية، الفنان جمال عبد الناصر، الفنان حمزة العيلي.

وضم الاحتفال عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، جاء على رأسهم الفنانة سميرة أحمد، والفنان السوري جمال سليمان، والفنانة حنان سليمان، والفنانة عايدة رياض والفنان جمال عبد الناصر، والناقدة علا الشافعي، فضلا عن الإعلامي معتز الدمرداش.

كما شارك أيضًا عدد من النجوم الشباب منهم الفنان محمد دياب والفنانة سلمى أبو ضيف، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة على رأسهم السفير محمد عرابي، وزير الخارجية الأسبق، والسفير فهمي فايد، والمستشار محمد شيرين فهمي.