عاجل
مرموش ينقذ آينتراخت بهدف قاتل في ماينز في الدوري الالماني
الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي : ما تشهده توشكى إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما تشهده توشكى إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 

txt

السيسي يوجه بمواصلة العمل لتنشيط قطاع السياحة واستثمار مقومات مصر السياحية

txt

السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة للتقدم الاقتصادي الشامل

 

وتابع الرئيس السيسي أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري.

 

وقال الرئيس :"الدولة تسير بشكل جيد للغاية وأدعو الجميع إلى الاطمئنان".

 

وأكد السيسى أن الدولة أيضا تهتم بالتصنيع الزراعى، و لديها تعاقدات كثيرة في عدد من المسارات، و هو أمر يعتمد في المقام الأول على الاستقرار في الإنتاج الزراعى، ولذلك تتجه الدولة المصرية لصناعة حالة الاستقرار في الإنتاج الزراعى، مؤكدا أن جهد الدولة المصرية في كافة السياقات أن القمح والذرة من الأولويات القصوى في كافة مشاريع الدولة خلال الفترة الحالية، والدولة تمضى قدما و كل ما نشاهده هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة تقوم به الدولة سواء في توشكى أو العوينات أو مستقبل مصر أو سيناء، وبالتالي التنمية مش موجودة في حتة واحدة بل التنمية على كل شبر في أرض مصر، ويتم استغلال كل المتوفر وفق أقصى استخدام ممكن.

 

مواد متعلقة

العالمي للمواطن المصري بالخارج يعلن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

حزب المؤتمر يعلن دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

برلماني: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات (فيديو)