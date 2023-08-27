السيسي : ما تشهده توشكى إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما تشهده توشكى إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتابع الرئيس السيسي أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري.

وقال الرئيس :"الدولة تسير بشكل جيد للغاية وأدعو الجميع إلى الاطمئنان".

وأكد السيسى أن الدولة أيضا تهتم بالتصنيع الزراعى، و لديها تعاقدات كثيرة في عدد من المسارات، و هو أمر يعتمد في المقام الأول على الاستقرار في الإنتاج الزراعى، ولذلك تتجه الدولة المصرية لصناعة حالة الاستقرار في الإنتاج الزراعى، مؤكدا أن جهد الدولة المصرية في كافة السياقات أن القمح والذرة من الأولويات القصوى في كافة مشاريع الدولة خلال الفترة الحالية، والدولة تمضى قدما و كل ما نشاهده هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة تقوم به الدولة سواء في توشكى أو العوينات أو مستقبل مصر أو سيناء، وبالتالي التنمية مش موجودة في حتة واحدة بل التنمية على كل شبر في أرض مصر، ويتم استغلال كل المتوفر وفق أقصى استخدام ممكن.