عاجل
بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي (بدون تقطيع) HD
الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة للتقدم الاقتصادي الشامل

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع

 اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. 

txt

العالمي للمواطن المصري بالخارج يعلن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

txt

حزب المؤتمر يعلن دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

 وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

 

  وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى، كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

مواد متعلقة

والدة شهيد الوطن: السيسي قضى على الإرهاب وعيشنا في أمن وأمان

زوجة شهيد: الرئيس السيسي لو سابنا البلد هتخرب (شاهد)

القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى لدعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر

السيسي يعين نائبًا عامًا جديدًا وتكليف قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

برلمانية: قرار السيسي بإحالة مخرجات الحوار للجهات المعنية يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة

السيسي يوجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية في منظومة عمل المحاكم