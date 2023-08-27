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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تحمي من الخرف.. طريقة عمل قهوة بالبندق

قهوة بالبندق
قهوة بالبندق

القهوة بالبندق من المشروبات المفضلة لدى البعض، كما تحفز الذاكرة؛ لإحتوائها على نسبة عاليه من الكافيين، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل قهوة بالبندق.

 

قهوة بالبندق

طريقة عمل قهوة بالبندق

المقادير

- قهوة : 3 ملاعق صغيرة (بالبندق)

- سكر : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

طريقة التحضير

في غلاية القهوة، ضعي الماء، والقهوة، والسكر، وقلبي المكونات جيداً.

اتركي القهوة حتى بدء الغليان ثم قدميها ساخنة.

 

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فوائد القهوة

زيادة نشاط الدماغ وتحفيز الذاكرة، وذلك لاحتواء القهوة على مادة الكافيين، بحيث تعتبر من المواد المنبهة.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، منها سرطان الكبد، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الكلى، وسرطان القولون، وسرطان الثدي قبل فترة انقطاع الطمث.

تقليل الخطر الناتج عن مرض ارتفاع ضغط الدم إذا تم تناولها بشكل معتدل.

تحسين المزاج.

تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

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