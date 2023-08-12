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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

كم كوب قهوة يجب تناوله في اليوم منعًا للأمراض؟.. طبيبة تحسم الجدل

تناول القهوة
تناول القهوة

أوصت طبيبة تغذية بضرورة عدم تناول أكثر من كوبين قهوة في اليوم، فعلى الرغم من احتوائها على الكافيين الذي يعزز نشاط الدماغ، إلا أن الإفراط فيها يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، وبالتالي يهدد صحة الجسم.

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أضرار الإفراط في تناول القهوة

ووفقًا لما ذكره موقع NEWS.ru، أوضحت الطبيبة أن هناك دراسات عديدة خلصت نتائجها إلى أنه يجب تناول كمية محددة من القهوة يوميًا، لا تزيد عن كوبين في اليوم ولكن في أوقات مختلفة مثلا في الصباح وفي الساعة الخامسة بعد الظهر.

تناول القهوة

كما اتضح أن القهوة تؤثر سلبًا في المريء والمعدة لأنها تسبب زيادة إفراز حمض الهيدروكلوريك، فالإفراط فيها قد يسبب حرقة في المعدة، لذا بدلا من شربها يمكن النوم فترة قليلة نهارا أو اجراء تمارين رياضية بسيطة لتسخين عضلات الجسم واستعادة النشاط.

وحذرت الطبيبة من تناول القهوة في حالات تفاقم قرحة المعدة، وتليف الكبد، والتهاب البنكرياس وعدم انتظام ضربات القلب، وأوصت بضرورة استبدالها بمشروب الهندباء (الشيكوريا) الذي مذاقه ورائحته مثلما عند القهوة، بالإضافة إلى احتوائه على مواد مفيدة تؤثر إيجابيًا في صحة الجسم.

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