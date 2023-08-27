احتجاجات في النيجر لإخراج الجنود الفرنسيين.. واستنفار أمني في محيط السفارة

مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها قادة الانقلاب في النيجر للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد، تجمع آلاف المتظاهرين أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية، بضواحي العاصمة نيامي، مرددين شعارات مناوئة للوجود الفرنسي.

ويلوح في الأفق شبح الصدام العسكري مع فشل المحاولات الدبلوماسية الحالية في الوصول إلى حل وسط حتى الآن.

وطالب المتظاهرون بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيت وإخراج الجنود الفرنسيين من بلادهم، وذلك تزامنًا مع إرسال قوات أمنية مشددة إلى محيط السفارة الفرنسية في نيامي.

حالة توتر شديد

وشهد محيط السفارة الفرنسية في النيجر حالة توتر شديد حيث طوقت قوات من الجيش والشرطة محيط السفارة وسط دعوات أنصار المجلس العسكري للتوجه إلى مقر السفارة التي تعرضت لهجوم سابقًا عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وإنزال العلم الفرنسي من أعلى المبنى ورفع العلم الروسي عوضا عنه، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "سكاي نيوز عربية".

هدد المجلس العسكري في النيجر السفير الفرنسي،سيلفان إيت، باستخدام القوة في حال لم يغادر البلاد فورا.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير : "من أنت حتى ترفض المغادرة".

وأضاف: "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام المقبلة".

48 ساعة لمغادرة النيجر

وكان المجلس العسكري في النيجر قد أمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب 26 يوليو وباريس.

وأكدت وزارة الخارجية في الحكومة التي عينها المجلس العسكري في بيان أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها الى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".

تجاوز لقرار إغلاق الحدود

وبعد أيام على الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم، حذر الانقلابيون فرنسا من الدخل في الشأن الداخلي للنيجر، على ما وصفوه بأنه تجاوز لقرار إغلاق الحدود، بعدما هبطت طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي.

وفي بيان ثلاثي للنيجر ومالي وبوركينا فاسو، قالت نيامي إنها سمحت للقوات المسلحة في باماكو وواغادوغو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم.

ويعد هذا البيان مؤشرا محتملا على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.

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