مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر في الدوري الإيطالي

بث مباشر يوفنتوس وبولونيا، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة يوفنتوس ضد بولونيا والتي ستقام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 3023 – 2024.

يستعد فريق يوفنتوس لمهمة صعبة مساء اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره بولونيا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والتي يحتضنها ملعبه «أليانز ستاديوم».

وظهر فريق يوفنتوس تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجرى بصورة واعدة خلال المرحلة الأولى من الموسم الجديد بفوزه خارج الديار على أودينيزى بثلاثية نظيفة.

ويقع فريق يوفنتوس بالمركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر فيورنتينا، بينما يتواجد بولونيا فى المركز الخامس عشر من ترتيب الدورى الإيطالي دون رصيد من النقاط.

بث مباشر مباراة يوفنتوس وبولونيا عبر البث الحى بجودة عالية من دون تقطيع بجودة إتش دي بجانب المتعدد القنوات الصوتية سواء بالتعليق العربى والإنجليزي.

رابط بث مباشر لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي.

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موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا والقناة الناقلة

من المقر ان تنطلق مباراة بولونيا ويوفنتوس بالجولة الثانية من الدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة يوفنتوس وبولونيا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط.

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: ساندرو، بريمر، بونوتشي دانيلو

خط الوسط: روفيلا، لوكاتيلي، دينيس زكريا

خط الهجوم: كوادرادو، مويس كين.

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