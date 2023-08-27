سجل مواجهات المباشرة بين بايرن ميونخ واجسبورج في الدوري الألماني

تختتم مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم البوندزليجا بمواجهة بين فريق بايرن ميونخ حامل اللقب و اوجسبورج الساعي لتحقيق المفاجأة في تمام السادسة والنصف على ملعب اليانز ارينا بميونخ .

يدخل بايرن ميونخ المباراة بمعنويات عالية بعدما افتتح الموسم في الجولة الاولى بفوز كاسح على فيردربريمن بأربعة أهداف ليستفيد الفريق البافاري الثقة بعدما سقط بشكل مروع في مباراة السوبر الالماني امام اف سي لييبزيج بثلاثة أهداف مقابل لاشىء .

اما اوجسبورج فقد تعادل في الجولة الاولى على ملعبه ووسط جماهيره مع فريق بروسيا مونشنجلادباخ بأربعة أهداف لكل فريق ليحصل الفريق على النقطة الاولى في مشوار الدوري لهذا الموسم.

يملك بايرن ميونخ سجلا رائع على ملعبه الموسم الماضي بتحقيق ١١ فوز و ٥ تعادلات وهزيمة وحيدة فيما كان سجل اوجسبورج خارج ملعبه متواضعا بثلاث تعادلات وثلاث انتصارات و ١١ هزيمة .

التقي بايرن ميونخ وأوجسبورج اجمالا على مدار تاريخهما في الدوري الألماني في ٢٨ مباراة كان التفوق فيها كاسحا لمصلحة الفريق البافاري الذي حقق ٢٢ انتصارا و تعادلين و فاز اوجسبورج في أربعة مباريات وسجل هجوم بايرن ميونخ ٧٠ هدف وتلقت شباكه ٢٤ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت بايرن ميونخ و اوجسبورج على ملعب بايرن ميونخ فقد بلغت ١٣ مباراة فاز البايرن في ١١ مباراة وتعادلا في مباراة وحقق اوجسبورج انتصارا وحيدا وسجل بايرن ميونخ ٣٦ هدف وتلقت شباكه ١٠ أهداف .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة بين بايرن ميونخ واوجسبورج في البطولات الرسمية

١٥ فبراير ٢٠١٩ اوجسبورج - بايرن ميونخ : ٢ / ٣

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ اوجسبورج - بايرن ميونخ : ٢ / ٢

٨ مارس ٢٠٢٠ بايرن ميونخ - اوجسبورج : ٢ / ٠

٢٠ يناير ٢٠٢١ اوجسبورج - بايرن ميونخ : ٠ / ١

٢٢ مايو ٢٠٢١ بايرن ميونخ - اوجسبورج : ٥ / ٢

١٩ نوفمبر ٢٠٢١ اوجسبورج - بايرن ميونخ : ٢ / ١

٩ أبريل ٢٠٢٢ بايرن ميونخ - اوجسبورج : ١ / ٠

١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ اوجسبورج - بايرن ميونخ : ١ / ٠

١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ اوجسبورج - بايرن ميونخ : ٢ / ٥

١١ مارس ٢٠٢٣ بايرن ميونخ - اوجسبورج : ٥ / ٣