بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي (بدون تقطيع) HD

يقدم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي، وتعد المباراة نارية في قمة الجولة الثالثة البريميرليج.

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بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد عبر البث الحى بجودة عالية من دون تقطيع بجودة إتش دي بجانب المتعدد القنوات الصوتية سواء بالتعليق العربى والإنجليزي.

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تنتظر جماهير الكرة الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، التي تجمع نيوكاسل يونايتد ونظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023/ 2024.

ويدخل الفريقان المباراة وعيناهما على حصد الثلاث نقاط، مما يجعل المواجهة مثيرة وحماسية قبل انطلاقها.

وكان نيوكاسل حقق فوزًا كبيرًا على أستون فيلا بنتيجة 5/ 1، قبل الهزيمة من مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة الثانية من البريميرليج.

بينما نجح ليفربول في تحقيق الفوز في المواجهة الماضية أمام بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل تعادله مع تشيلسي في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

موعد مواجهة نيوكاسل وليفربول:

تنطلق موقعة نيوكاسل أمام ليفربول في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب جيمس بارك.

القنوات الناقلة:

تُنقل مباراة نيوكاسل أمام ليفربول على شبكة قنوات beIN Sports 1 HD Premium، و beIN Sports HD 1 English.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المركز الـ 8 برصيد 4 نقاط.

التقى نيوكاسل يونايتد مع ليفربول إجمالًا ١٦٠ مباراة عبر تاريخ الفريقين الكبير في البطولات الإنجليزية فاز نيوكاسل في ٤٢ مباراة وفاز ليفربول في ٧٨ مباراة وتعادلًا في ٤٠ مباراة وسجل هجوم نيوكاسل ١٩٦ هدفًا بينما سجل هجوم ليفربول ٢٨٢ هدفًا.

أما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك ملعب فريق نيوكاسل فقد بلغت ٨٠ مباراة انتهت ٣١ مباراة بفوز أصحاب الأرض و٢٦ مباراة لمصلحة الضيوف وانتهت ٢٣ مباراة بالتعادل وسجل نيوكاسل ١١٥ هدفًا وسجل ليفربول ١٠٥ أهداف.

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة بين نيوكاسل وليفربول في المسابقات الرسمية:

٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ ليفربول - نيوكاسل : ٤ / ٠

٤ مايو ٢٠١٩ نيوكاسل - ليفربول : ٢ / ٣

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ ليفربول - نيوكاسل : ٣ / ١

٢٦ يوليو ٢٠٢٠ نيوكاسل - ليفربول : ١ / ٣

٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ نيوكاسل - ليفربول: ٠ / ٠

٢٤ أبريل ٢٠٢١ ليفربول - نيوكاسل : ١ / ١

١٦ ديسمبر ٢٠٢١ ليفربول - نيوكاسل : ٣ / ١

٣٠ أبريل ٢٠٢٢ نيوكاسل - ليفربول : ٠ / ١

٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ليفربول - نيوكاسل : ٢ / ١

١٢ فبراير ٢٠٢٣ نيوكاسل - ليفربول : ٠ / ٢

رابط بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد من خلال الرابط من هنا