مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة قوية متوقعة بين الفريقين.

ليفربول بدأ الموسم الحالي بالتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، ثم حقق الفوز على بورنموث بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية. من جانبه، فاز نيوكاسل يونايتد في المباراة الأولى بخماسية مقابل هدف أمام أستون فيلا، ولكنه خسر أمام مانشستر سيتي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية.

في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر برايتون ومانشستر سيتي برصيد 6 نقاط لكل فريق، بعد تحقيقهما الفوز في المباراتين الأوليين.

محمد صلاح يسعى لمواصلة تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي، حيث ارتقى إلى المركز الخامس في قائمة أفضل هدافي ليفربول على مر التاريخ بعد تسجيله هدفًا في مرمى بورنموث. وصل صلاح بذلك إلى رصيد 187 هدفًا في جميع المسابقات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي سجل 186 هدفًا.

كما تمكن صلاح أيضًا من تحقيق المساهمة رقم 200 في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 140 هدفًا وصنع 60 تمريرة حاسمة.

بالنظر إلى هذه التفاصيل، يتوقع أن يكون محمد صلاح لاعبًا محوريًا في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، حيث سيسعى لمواصلة هز الشباك وتحقيق نتائج إيجابية لفريقه.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، علي استاد جيمس بارك، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة ونصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من بطولة البريمير ليج هي beIN Sports HD 1 Premium الناقل الحصري والرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي.

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر - أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: دومينيك سوبوزولاي، ماك أليستر، واتارو إندو.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر يلا شوت

يبحث الكثير من عشاق الدوري الانجليزي والنجم المصري محمد صلاح، عن موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل القادمة على استاد جيمس بارك في البريميرليج.

يدخل نادي ليفربول المباراة، وهو في المركز الخامس برصيد أربع نقاط، أما فريق نيوكاسل فيخوضها وهو في المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.

وتقام مباراة ليفربول ضد نظيره نيوكاسل يونايتد غدا، الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جيمس بارك. ويملك ليفربول 4 نقاط فى رصيده بالدوري الإنجليزي جمعها من تعادل وفوز وحيد، فى حين يملك نيوكاسل 3 نقاط من فوز وخسارة.

وبدأ ليفربول الموسم الجارى بالتعادل مع تشيلسي على ملعب الأخير، في لقاء الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، وذلك بهدف لمثله، قبل أن يفوز على بورنموث بثلاثية مقابل هدف بالجولة الثانية.