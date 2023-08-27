انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب الحسينات بأبو تشت بقنا

انعقدت اليوم الجمعية العمومية لمركز شباب الحسينات، التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، برئاسة مصطفي احمد حسين ابوجبل، رئيساً للجنة العليا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، وعبد الله احمد منصور مديرعام إدارة الهئيات بالمديرية، ورمضان شمروخ مدير الادارة القانونية بالمديرية والاستاذ مصطفي الحرز معاون المديرية.

وضمت اللجنة الفرعية، برئاسة كلآ من محمد علي ممثل إدارة الهئيات بالمديرية، و أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب أبوتشت، وعمرو محمد ممثل إدارة الهئيات بالمديرية، و احمد مصطفى ممثل إدارة المراجعة الداخلية والحكومة بالمديرية، وممدوح عبدالمنصف ممثل قسم الهئيات بالإدارة، عاطف ضمراني مدير مركز شباب الحسينات.

وتم مناقشة الحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المنتهية ٣٠/٦/٢٠٢٣ ومشروع الميزانية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتعين مراقب الحسابات وتحديد المكافآت، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، كما بدأت اللجنة باجراءات الفتح باب التصويت .

يأتي هذا تحت رعاية الاستاذالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي احمد حسين مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الادارة.