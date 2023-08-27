صحة الدقهلية تبحث تفعيل برتوكولات التعاون مع جامعة المنصورة

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة بروتوكولات التعاون مع جامعة المنصورة، بحضور الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجى بالدقهلية، إلى جانب لفيف من قيادات ومديري العموم بالمديرية.

وبحث الاجتماع خطط وآليات تفعيل البروتوكولات الموقعة مع الجامعة فى التخصصات كافة من خلال خُطة استراتيجية مُتكاملة تضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وناقش الاجتماع سبل التنسيق مع الجامعة فيما يخص برامج التدريب بالتخصصات غير المتاحة بالصحة فضلًا عن الاشتراك في إعداد حلقات ذات طابع علمي وتطبيقي، ومؤتمرات، وورش عمل.

وشهد وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، الثلاثاء الماضي، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين طب المنصورة ومديرية الشئون الصحية تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات العمل بالقطاع الصحي.