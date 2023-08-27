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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مليش في عمليات التجميل.. رانيا محمود ياسين ترفض عمل فني مع الزعيم|ما السبب

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

أوضحت الفنانة رانيا محمود ياسين إبنة الراحل القدير محمود ياسين من خلال تصريحات لها، عن العمل الفني الذي رشحها فيه "الزعيم" عادل إمام واضطرت للاعتذار عنه.

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين عن الزعيم " أكثر الداعمين لي"

أعربت رانيا محمود ياسين عن سبب رفضها للدور: "الفنان الكبير عادل إمام من أكثر الداعمين لي، وقد كان أول من اتصل بي لتهنئتي على مسلسل "العصيان 2"، حيث فوجئت بالمساعدة الخاصة بي تقول لي إن عادل إمام على الهاتف، وهنأني على دورى في العمل".

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين " اعتذرت عن فيلم مرجان أحمد مرجان بسبب حملي"

أضافت رانيا محمود ياسين: "تم ترشيحي للمشاركة فى بطولة فيلم "مرجان أحمد مرجان"، والذى قام ببطولته الفنان الكبير عادل إمام إلا أنني اعتذرت حينها بسبب حملي، ثم كان اللقاء بيننا في مسلسل فلانتينو".

رانيا محمود ياسين

من ناحية أخري، نفت مؤخرا رانيا محمود ياسين الأخبار التي تم تداولها عن خضوعها أخيراً لعمليات تجميل بعد إطلالتها المميزة في حفل افتتاح "مهرجان المسرح المصري" الذي يرأسه زوجها الفنان محمد رياض.

رانيا محمود ياسين "مليش فيها في عمليات التجميل"

أشارت رانيا محمود ياسين عن عدم لجوئها الى أي نوع من عمليات التجميل، موضحة إلى أنها تلتزم بنظام غذائي يساعدها في تثبيت وزنها، قائلة: "أنا معملتش أي عمليات تجميل خالص ومليش فيها، أنا أصلاً بخاف من الحقن جداً".

تابعت رانيا محمود ياسين حديثها: "أنا بحب أعمل دايت وملتزمة بيه وليا أسلوب حياة صحي، فلما بزود في الأكل برجع بنظام قاسي، ولو عملت عمليات تجميل هيبان على وشي".

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