أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأحد

استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، ليتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 2000و1820 جنيهًا للطن، وهذه الأسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان.

يهتم المواطنون بأسعار الأسمنت؛ لأنه يعتبر من أكثر القطاعات المهمة والمؤثرة وهو سوق العقارات "قطاع التشييد والبناء"، فالزيادة في سعر طن الأسمنت، تتبعها زيادة في أسعار العقارات وتكاليف البناء.

تقدِّم لكم "بوابة الوفد" تحديثًا يوميًا لأسعار الأسمنت في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للأسمنت في السوق المصرية، وإليكم آخر الأسعار.

أسعار الأسمنت في مصر:

أسعار الأسمنت

بلغ متوسط أسعار الأسمنت فى شركة العربية للأسمنت "المسلح"، 1880 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت "النصر" 1840 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت وادي النيل "وادي النيل" عند مستوى 1840 جنيهًا.

حقق متوسط أسعار الأسمنت فى لافارج "المخصوص"، سعر 1830 جنيهًا للطن، بينما سجل متوسط سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت "السهم"، عند سعر 1820 جنيه للطن، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت "السويدي"، نحو 2000 جنيهًا للطن.

وصل متوسط أسعار الأسمنت فى حلوان، مستوى 1850 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر أسمنت سيناء "سيناء 42.5"، عند مستوى سعر 1820 جنيه للطن.

أسعار الجبس:

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، إذ سجل جبس العامرية 1300 جنيه للطن، وسجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن، بينما سجَّل جبس المعمار 1350 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 1400 جنيه للطن، وجبس سيناء 1400 جنيه للطن.

أسعار الحديد في الأسواق:

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد، ليسجل متوسط سعر حديد عز 36 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 32 ألفًا و500 جنيه للطن، وحديد العتال نحو 33 ألف جنيه للطن، وحديد عطية نحو 32 ألف جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 31 ألفاً و500 جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 34 ألف جنيه للطن، وسجلت متوسط أسعار حديد سرحان 31 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 31 ألف جنيه للطن، وأسعار حديد العشري عند مستوى سعر 31 ألف و500 جنيه للطن، وحقق متوسط سعر حديد الكومي 32 ألف جنيه للطن.