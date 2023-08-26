أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت بأسواق المنيا

تشهد شون ومحلات بيع مواد البناء ( الحديد – الأسمنت – الجبس ) بمحافظة المنيا، اليوم السبت، تراجعًا في أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق محليًا، لبعض الأنواع والشركات، وارتفاعًا في بعض الأنواع الأخرى.

حيث انخفض الحديد انخفاضًا يتراوح ما بين 100 لــ 300 جنيه في الطن، بينما تراجعت أسعار الأسمنت بمقدار يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيهًا في الطن، في حين استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والجبس مؤخرًا، حيث وصل سعر طن حديد عطية إلى 32 ألف جنيه، سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 36 ألف جنيه، سجل طن حديد سرحان 31 ألفًا و500 جنيه، وصل سعر طن حديد المعادي لــ 31 ألفًا و500 جنيه، وبلغ سعر طن حديد العشري 32 ألفًا و500 جنيه.

وجاءت أسعار بيع الأسمنت اليوم السبت 26 أغسطس 2023، وسجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1890 جنيهًا، وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1850 جنيهًا، و سجل طن أسمنت أسمنت المخصوص 1840 جنيهًا، وصل سعر طن أسمنت السويس لــ 1850 جنيهًا، سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1860 جنيهًا، ووصل سعر طن أسمنت السويدى إلى 2020 جنيهًا.

وجاءت أسعار الجبس بشون ومحلات المنيا اليوم السبت، وسجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن، وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيهًا، سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه، سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 3500 جنيه، وبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 3550 جنيهًا، وسجل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 1940 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 1890 جنيهًا، وبلغ سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة 2070 جنيهًا، وسجل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة 1920 جنيهًا، وسجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1240 جنيهًا، وسجل سعر أسمنت الواحة المخلوط 1230 جنيهًا.