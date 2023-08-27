قنا تُشارك بمنتجاتها التراثية في معرض "أيادي مصر"

تفقَّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جناح المنتجات الحرفية والتراثية الخاصة بمحافظة قنا بمعرض "أيادي مصر"، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل الألمانية"، وبرنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع شركة آي- أسواق مصر لمتابعة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية.

جاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء شاكر مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعبدالرحيم محمد منسق أيادي مصر بمحافظة قنا وعدد من العارضين القنائيين.

قام وزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ومحافظ قنا والوفد المرافق لهما بجولة تفقدية بالمعرض للتعرف على المنتجات المعروضة، والتي تتضمن منتجات الفركة والفخار والعسل الأسود، بالإضافة إلي المنتجات التي شاركت بها مؤسسة النداء وتشمل الخزف والجلود والأخشاب و المشغولات النحاسية، والسجاد اليدوي والكليم.

اهتمام الرئيس:

أكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصة "أيادي مصر" لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادي مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها، وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أنه تم عمل حصر لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية على أرض المحافظة، وتمَّ إدراجها ضمن مشروع تطوير التكتلات الاقتصادية الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إذْ تمَّ تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لمساعدة أصحاب الحرف في تسويق منتجاتهم عبر منصة "أيادي مصر"، لافتًا إلي أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المحافظة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظة، مؤكدًا تقديم كل الدعم اللازم لتلك الحرف لزيادة فرص العمل وتحسين دخل الأسر.

معرض "أيادي مصر" افتتحه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم بحضور عددٍ من المحافظين، وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية نظرًا لدورها في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.