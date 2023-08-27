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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

النجمة أديل تتألق بفستان مرصع بالألماس في أحدث حفلاتها (صور)

أديل
أديل

شاركت المطربة الإنجليزية أديل متابعيها ببعض اللقطات من أحدث حفلاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها بفستان ساحر وأنيق.

 

أديل

واشتهرت أديل بفساتينها المميزة وأغلبها باللون الأسود، وكذلك ظهرت في أحدث إطلالة لها، لتتألق بفستان محدد الخصر وباللون الأسود المرصع بحبات الألماس، وتميز بشق ناحية الرقبة، مما عكس أنوثتها وجمالها.

 

أديل

وتزينت أديل بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط تتدلى من أذنيها، وخاتم في أحدى اليدين، وظهرت في إحدى اللقطات بعقد من الورود باللون الأصفر.

 

أديل

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت أديل تصفيفة شعر راقية ومميزة تتناغم مع أناقتها، فقامت برفع خصلاتها شعرها شكل الكعكة، ومُزينه بخصلات تشبه الورود، وتركت غرتها تتدلى على وجهها بشكل مرتب وناعم.

 

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سر بكاء أديل في حفلها الأخير| لم تتمكن من حبس دموعها

أديل

ووضعت النجمة أديل مكياجًا جذابًا؛ ليبرز جمال وجهها، فحددت ملامحها بالكونتور، ورسمت عينيها بالآيلاينر الأسود، بالإضافة لظلال العين بدرجات البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الداكن؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

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