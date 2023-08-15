سر بكاء أديل في حفلها الأخير| لم تتمكن من حبس دموعها

لم تتمكن النجمة البريطانية أديل من حبس دموعها بحفلها الأخير في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن شاركت زوجان خبر سعيد متعلق بهم والكشف عن نوع جنينهما.

رفع الزوجان "كريس دير" و"شانتيل لورد" لافتة أثناء حضورهم حفل أديل، مكتوب عليها: "هل ستكشف أديل عن جنس مولودنا؟"، رغبًة منهم أن تعلن أديل نوع الجنين خلال الحفل.

وقالت الزوجة لورد، إنها احتفظت بالورقة التي تحمل جنس جنينها في ظرف مختوم منذ الأسبوع الـ12، وبالفعل، قامت أديل باستدعاء الزوجين إلى مقدمة المسرح، وجلست على حافة المسرح، وفتحت الظرف لتقرأ بصوت عالٍ جنس المولود بداخله، لتقول: " شانتيل وكريس سينجبان ولد ".

أديل تعلن عن نوع مولود الزوجان خلال حفلها

وسرعان ما دخلت أديل في نوبة من البكاء الهستيري، لمشاركتهم تلك اللحظة السعيدة، و عانقت الزوجين لورد ودير وقدمت لهما الأمنيات الطيبة، وقالت وهي تبكي وتعتذر للجمهورعن بكائها: "كان ذلك مذهلاً.. أنا سعيدة جدًا من أجلكما.. أنا سعيدة جدًّا من أجلكما.. هذا عاطفي جدًا، يا إلهي".