معهد البساتين ينظم ندوة إرشادية بقرية شبرابلولة

عُقد مساء امس السبت مؤتمر جماهيرى بقرية شبرا بلوله التابعه لمركز قطور بمحافظة الغربية وذلك لمتابعة مشاكل محصول زهرة الياسمين والعمل على حلها.

نعليمات وزير الزراعة



تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ،

والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، وبرئاسة الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية .

وبحضور الدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعيه والدكتور ايمن حموده استاذ النباتات الطبيه والعطريه بمعهد بحوث البساتين ، والساده المزارعين، والساده اصحاب المصانع والمجمعات.

وخلال المؤتمر تم منافشة مشاكل المزارعين، وايجاد سعر عادل لمحصول زهرة الياسمين.



