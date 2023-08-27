ننشر اعترافات لصوص المحلات في الموسكي

أقرا عاطلان بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص وقيامهما بسرقة محل بمنطقة الموسكي بأسلوب التسلق وكسر الكالون،واستولوا على مبلغ مالي وهاتف محمول وفروا هاربين ،ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (شخصين) لسرقتهما مبلغا ماليا من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى.. وبحوزتهما (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالى من المحل المشار إليه بأسلوب "التسلق وكسر الكالون" ، تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل وبحوزته (مبلغ مالى - جواز السفر) ، لقيامه بسرقتهما من شخص عقب إيهامه بقدرته على تأجير سيارة له مقابل مبلغ مالى ولاذ بالفرار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .



وفي واقعة آخرى نجحت مباحث القاهرة القاهرة في إلقاء القبض على 6أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة حلوان ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

