قنا تنفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي والبناء المخالف

شنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، اليوم الأحد، برئاسة وائل ابو العباس، حملة مكبرة استهدفت خلالها إزالة 3 حالات تعدى بمساحة قيراط و 15 سهم، على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت .

ونجحت الوحدة المحلية لقرية الأشراف بقنا، برئاسة أحمد البتيتى، فى تنفيذ إيقاف أعمال بناء على أرض أملاك خاصة، على مساحة 175 متر عبارة عن فك أخشاب دور أرض بناحية الأشراف الشرقية .

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة 600 متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية إتجاه حوض كوم موج داخل حدود ال 2 كيلو .

وأوضح العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.