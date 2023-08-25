ديشامب يكشف مصير مبابي من قائمة منتخب فرنسا

تحدث ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن النجم كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ونجم منتخب الديوك الحالي عن إمكانية ضم اللاعب لقائمة المنتخب بعد مناوشاته مع ناديه.

ديشامب يتحدث عن مصير مبابي مع منتخب فرنسا

وقال ديشامب في حديثه لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إنه لم يكن لديه أي نية لاستبعاد مبابي من تشكيلة فرنسا، وأفاد: "كنت سأستدعيه، هذا أمر مؤكد، كان من الممكن أن يكون كيليان معنا".

وعندما سُئل عما إذا كان قد حث مبابي على العودة إلى المحادثات مع مسؤولي باريس سان جيرمان، أجاب: "هذا ليس دوري".

وأكد: "أتبادل الحديث مع مبابي، ومع لاعبين آخرين أيضًا، لكن هذه هي مسيرتهم المهنية، أنا لست مستشارا، في أحسن الأحوال، يمكنني أن أعطي رأيي إذا طلبوا ذلك".

يصر ديشامب أيضًا على أن مبابي لن يفقد طاقته ويركز على مستقبله، وأكد: "الشخص الذي يمكن أن يجعل كيليان مبابي يفقد أعصابه لم يولد بعد".

وعن ارتداء مبابي شارة قيادة منتخب فرنسا، أتم ديشامب: "لديه شرعية كاملة داخل المجموعة، إنه طبيعي، إنه قادر على العمل كجسر بين اللاعبين الصغار والكبار، به كل الصفات إلا الأنانية".