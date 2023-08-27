الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جامعة عين شمس تنظم احتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء والمصابين

احتفالية فنية لعدد
احتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء والمصابين

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بالتعاون مع جميعة المحاربين القدماء وضحايا الحرب إحتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن وذلك بمقر الجمعية " فرع الوفاء والأمل بمدينة نصر " .
 

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القوات المسلحة بالتعاون مع التضامن تنظم المرحلة الثانية من حملة (مودة)


تضمنت الإحتفالية تقديم طلبة الكلية عدد من الفقرات الإستعراضية والغنائية الوطنية والمقتطفات الإبداعية التى تمثل التراث الثقافى والوطنى التى نالت إعجاب الحاضرين .

بدأ الإحتفال بكلمة اللواء أ ح  مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أكد فيها أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً فى دعم كل من بذل الغالى والنفيس من أبنائها لحماية الوطن وصون مقدساته ، مرحباً بالمشاركين فى الإحتفالية ، مشيراً إلى أهمية تلك الفاعليات فى تقديم الدعم المعنوى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسرهم .

كما ألقى الأستاذ الدكتور أسامة السيد الحجرى عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس كلمة وجه خلالها الشكر لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية لما تحملوه من أجل الحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة مهما كلفهم ذلك من تضحيات. مشيراً إلى الدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن ودعم مقاومات البناء والتنمية فى كافة ربوع الوطن .

حضر الإحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى جامعة عين شمس .

احتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء والمصابين

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