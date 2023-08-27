ضبط 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مطحن مواني بأسيوط



تمكنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بقيادة العقيد وائل نجاتي وإدارة تموين مركز الغنايم، بحضور محمد حمزة مأمورى الضبط القضائى فى ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم

بعدد 55شيكارة داخل مطحن مواني بناحية مركز الغنايم التابعة لمركز أسيوط وبقصد نخلها واعادة بيعها فى السوق السوداء

وجاء ذالك بناء على المعلومات الواردة إلى السيد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين والتى تفيد بوجود مطحن موانى بناحيه الغنايم يقوم بطحن الدقيق البلدى

وعليه تم تشكيل حمله واسفرت عن صحة ماورد

وحرر محضر بما اسفرت عنه الحملة التموينية وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة