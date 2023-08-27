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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإنتاج الحربي يزور المركز الطبي التخصصي ويطمئن على الخدمات المقدمة للعاملين

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يزور المركز الطبي التخصصي

ترأس المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مجلس إدارة المركز الطبى التخصصى التابع لوزارة الإنتاج الحربي ، وجاء ذلك بمقر المركز بمدينة حلوان.

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واستهل الوزير " محمد صلاح " الإجتماع بتوجيه التحية للسادة الأطباء والإداريين القائمين على إدارة شئون المركز الطبى التخصصى ، مشدداً على ضرورة إستمرار المركز فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات التابعة وذويهم وأيضاً كافة المترددين على المركز الطبى من خارج الوزارة وذلك ضمن قيم مهنية متميزة ومتطورة وآمنة فى متناول الجميع مع مراعاة أعلي  معايير الجودة  .

عقب ذلك إطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى علي خطة تطوير المركز وكذلك خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز طبياً وإدارياً ، كما اعتمد سيادته عدد من القرارات الإدارية والتي تهدف إلي الإرتقاء بالمستوي العلمي والعملي للشباب والنهوض وتطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمركز ، وأكد الوزير " محمد صلاح "  علي أن المركز الطبى يعد منشأة طبية متميزة يجب الحفاظ عليها وعلي المستوي الطبى الذي وصلت إليه بجهد كافة القائمين عليها وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية وتأدية الرساله المنوط بها علي أكمل وجه.


 

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