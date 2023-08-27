بالبرتقالي المنفوش.. يارا تخطف الأنظار عبر إنستجرام

استعدت المغنية اللبنانية يارا لإحدى حفلات الزفاف مع جمهورها، لتشاركهم فيديو قصير من غرفة الملابس، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت يارا بفستان صيحة الكب باللون البرتقالي والأصفر، فكان بطرز من الجزء العلوي بالورود، ومن الأسفل مصنوع من قماش الستان المكشوف من احدى الساقين، بالإضافة لكشكشة على أحد الجانبين، والجنب الآخر إكستنشن طويل، مما عكس أناقتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت يارا حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية، فضمت أقراط شكل الوردة وخاتم نفس التصميم، بالإضافة لأنسيالين في اليد الآخرى.

ومن الناحية الجمالية، لإعتمدت يارا تصفيفة شعر بسيطة، فربطت شعرها شكل الكعكه أسفل الرأس، وتركت قصتها تتدلى على الجانبين بصيحة الويفي المرتبة والناعمة.

ووضعت المغنية يارا مكياجًا يتماشى مع لون بشرتها وفستانها، فإختارت الشيمر اللامع مع اللون البني كظلال للعين، بالإضافة للكحل والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت ملمع شفاه باللون النود.