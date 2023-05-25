من هي يارا السكري السر الخفي وراء طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل (10 معلومات بالصور)

زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن يارا السكري الفائزة بلقب Miss Elite 2023، بعد تداول أنباء عدة تُفيد ارتباطها بالفنان تامر حسني، وتسببها في انفصاله عن زوجته وأم أبنائه بسمة بوسيل، الأمر الذي أثار صدمة الكثيرين، ودفعهم للبحث عن صورها، والتفتيش عن سيرتها الذاتية فمن تكون يارا السكري؟

يارا السكري

من هي يارا السكري حبيبة تامر حسني؟

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية أبرز المعلومات عن يارا السكري وأسرار حياتها الشخصية وكيف بدأت مشوارها من الفن حتى فازت بلقب صاحبة أجمل إبتسامة لعام 2023.

يارا السكري

يارا السكري.

من مواليد عام 1998 في مدينة بورسعيد.

يارا السكري

بدأت مشوارها كموديل.

شاركت في فيلم قصير ثم اشتهرت بعدها من خلال دورها في فيلم (الفلوس) مع النجم تامر حسني.

يارا السكري

شاركت مؤخرًا في مسابقة ميس ايليت التي أقيمت في الغردقة مؤخرًا.

يتابع يارا السكري عددًا ضخمًا من رواد السوشيال ميديا.

يارا السكري

تمتلك أكثر من 100 ألف متابع عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شاركت في مسابقة Miss Elite 2023، التي أُقيمت مؤخرًا في الغردقة.

يارا السكري

زعم البعض أن يارا السكري تعرفت على تامر حسني من خلال صديقتها هالة عمر مديرة السوشيال ميديا الخاصة به.

يارا السكري

توجت بلقب ملكة جمال مصر وصاحبة أجمل ابتسامة، بعد فوزها في مسابقة ميس ايليت أو (ملكة جمال النخبة العالمية لعام 2023).

شاركت المطرب وليد توفيق كموديل في كليبه الأخير الذي قام بتصويره في مدينة الغردقة.

يارا السكري

جاءت مشاركة يارا السكري بشكل مشرف لمصر بهدف الترويج للسياحة حول العالم، وذلك ضمن منافسة قوية بين 42 دولة عالميًا، من بينها المغرب ولبنان وروسيا وأميركا والصين وكوريا والبرتغال وفنزويلا وغيرهم.

يارا السكري

أول رد فعل من تامر حسني بعد أزمته مع بسمة بوسيل ويارا السكري

على صعيد آخر، تجاهل المطرب تامر حسني أزمته مع بسمة بوسيل وأنباء ارتباطه بيارا السكري، ولم يلتفت للتعليق عليها، واختار أن يشوق جمهوره بطرح الإعلان الترويجي الأول لفيلمه الجديد "تاج"، وعلق: "الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم تاج .. إستعنا على الشقاء بالله .. يارب يعجبكم .. تأليف / تامرحسني .. إخراج / ساره وفيق"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تامر حسني من برومو فيلم تاج

ارتباط تامر حسني ويارا السكري يُحير الجمهور والسر في النظارة

جاءت أنباء ارتباط يارا السكري بالفنان تامر حسني بعد تداول صورة لها وسط الثلوج، كانت قد نشرتها منذ ثلاثة أشهر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهلات "انستجرام"، وهي ترتدي نظارة سوداء عكست صورة تامر واقفًا أمامها وهو يلتقط الصورة، ليقع بذلك في فخ النظارة، الذي أثبت تواجده معها في نفس المكان ذاك الوقت، وفسره البعض على وجود قصة حب تجمع بينهما وارتباطهما منذ تلك الفترة، ما أدى إلى انفصاله عن بسمة بوسيل.

يارا السكري مع تامر حسني

وفي السياق ذاته، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نشرته يارا السكري عبر حسابها الرسمي على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، أثناء حضورها حفل زفاف هالة عمر مديرة أعمال السوشيال ميديا للمطرب تامر حسني، والذي ظهرت فيه وهي ترتدي بليزر بدلة زعم البعض أنه جاكيت تامر حسني وتعمدت الظهور به لتكشف علاقتهما السرية.

يارا السكري

ونشر البعض صورة يارا السكري مرتدية بليزر بدلة تامر حسني وعلقوا عليها: "يارا السكري اللي تامر حسني طلق مراته عشانها كانت منزله فيديو امبارح من الفرح اللي حضره تامر، وتامر ملبسها جاكت البدلة بتاعته عشان البرد وبترقص، وانا اقول بسمه بوسيل اتجننت امبارح ليه"، كما علق آخرون: "يارا السكري حبيبة تامر حسني اللي انفصل هو و مراته بسببها اهي ياجماعه، اللي هاله كانت بتوفق راسين ف الحلال بينها وبين تامر لا أصيلة الصراحه لازم تامر يعتبرها بنته ووش السعد عليه كمان".

تامر حسني وشقيقه من زفاف هالة عمر

يارا السكري

بسمة بوسيل تفتح النار على هالة عمر مديرة السوشيال ميديا لطليقها تامر حسني: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي

وسرعان ما فسر البعض سبب هجوم المغربية بسمة بوسيل طليقة تامر حسني على هالة عمر يوم حفل زفافها، مشيرين إلى أنها السبب وراء انفصالهما، في حين اتهمها البعض أنها تعمدت دعوة يارا السكري لحضور حفل الزفاف لتظهر مع تامر حسني وتستفز بسمة، الأمر الذي جعل الأخيرة تتهمها بشكل مباشر أنها تسببت في خراب بيتها وهدم حياة أبنائها.

يارا السكري

ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من زفاف هالة عمر على خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة"، ثم شاركت منشور آخر قائلة: "احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك .. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك".