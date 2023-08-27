هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام أوجسبورج

يلتقي بايرن ميونخ وأوجسبورج، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

ويُمني توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، نفسه في الخروج من المباراة فائزًا خلال مواجهة اليوم أمام أوجسبورج، حيث حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فيردر بريمن في الجولة الأولي من المسابقة.

فيما يرغب أوجسبورج في الخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل الدوري النسخة الماضية، بعد التعادل المثير أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الماضية.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام أوجسبورج

حارس المرمي: أولريتش.

الدفاع: أوباميكانو، كيم مين، مزراوي وديفيز.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا، ريان جرافينبيرش.

الهجوم: ساني وكومان وهاري كين

موعد مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ أمام نظيره أوجسبورج في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أليانز اَرينا" معقل البفاري.

بينما ستُذاع المواجهة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، وبالتحديد beIN Sports FR HD 3، و beIN Sports HD 4 TR.

في سياق أخر، يقترب العملاق البفاري من التعاقد مع الإسرائيلي دانيال بيريتز حارس مرمى مكابي تل أبيب.

ويرغب بايرن ميونخ في اتمام التعاقد مع حارس مرمى آخر لأنه لا يملك سوى حارس مرمى وحيد فقط صاحب خبرة هو سفين أولريش، بعد رحيل يان سومر وألكسندر نوبل إلى إنتر ميلان وشتوتجارت تواليًا

ومن المتوقع أن يكلف بيريتز خزينة بايرن ميونخ حوالي 5 ملايين يورو مقابل توقيعه على عقد لمدة خمسة مواسم.

ويلعب الحارس مع مكابي الخميس في الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي أمام سيلجي السلوفيني.

الجدير بالذكر أن نوير سغيب عن الفريق الألماني بسبب كسر في الساق، حيث كان يتوقع في البداية أن يعود مع بداية الموسم الحالي، ولكنه اضطر للخضوع لجراحة أخرى مطلع هذا الشهر لإزالة الغرسات المعدنية من شظية الساق اليمنى، وسط تكهنات بأنه قد لا يعود حتى عام 2024.