ألمانيا تهزم أستراليا في بطولة العالم لكرة السلة

حقق منتخب ألمانيا لكرة السلة فوزه الثاني على التوالي في بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين واليابان واندونيسيا وذلك بعد تغلبه على نظيره الأسترالي بنتيجة ٨٥ / ٨٢ ضمن مباريات الحولة الثانية للمجموعة الخامسة.

جاءت نتيجة الأشواط الاربعة ٢٥ / ٢٤ لمصلحة منتخب أستراليا و ٢٥ / ١٩ لمصلحة ألمانيا و ٢٢ / ١٣ لمصلحة أستراليا بينما حسم الألمان الشوط الرابع للمباراة بنتيجة ٢٣ / ١٦ لتنتهى المباراة لمصلحة ألمانيا ٨٥ / ٨٢ .

وكان افضل المسجلين من جانب منتخب ألمانيا دينيس شرودر برصيد ٣٥ نقطة اما من جانب منتخب أستراليا باتي ميلز ٣٢ نقطة و جوش جيدي ٣٠ نقطة .

بهذه النتيجة تصدر منتخب ألمانيا قمة المجموعة الخامسة بعد الفوز في مباراتيه على منتخبي اليابان وأستراليا ويتبقى له مباراة امام منتخب فنلندا بينما حقق منتخب أستراليا فوزا واحدا بالفوز على منتخب فنلندا .