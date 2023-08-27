لمرورها بأزمة نفسية.. فتاة تتخلص من حياتها بمادة سامة في شبرا الخيمة

أقدمت فتاة عمرها 17 عاما على التخلص من حياتها ، فى منطقة شبرا الخيمة دائرة قسم ثان، حيث قامت بتناول مادة سامة ولقيت مصرعها وتم نقلها إلى احدى المستشفيات فى القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

لمرورها بأزمة نفسية ..فتاة تنهي حياتها بمادة سامة بشبرا الخيمة

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من مامور قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد ورود إشارة من احدى المستشفيات بوصول فتاة عمرها 17 عاما تناولت مادة سامة لمرورها بأزمة نفسية للتخلص من حياتها ولقيت مصرعها فى الحال.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين ان الفتاة تمر بازمة نفسية وتخلصت من حياتها وعدم وجود شبهه جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فامرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعى.

عامل يسرق مبلغ مالي بمحل في الخصوص

كما تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مالي من خزينة في محل ملابس بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل المحل قام بالاستيلاء على المبلغ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا من صاحب محل ملابس بدائرة القسم يفيد سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته.

فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل ومقيم بمحافظة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.