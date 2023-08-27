حملة لإزالة حالة تعدي بقرية هو بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اليوم الأحد، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ ازالة سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت مخالفا للقانون بزمام قروى هو بمركز نجع حمادي.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الحميد رئيس مجلس قروى هو، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة سور مبنى بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 20 متر وارتفاع 2.50 متر تقريباً خارج الحيز العمرانى ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية هو، وتم الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

كما شنت الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية بنجع حمادي، بالمتابعة والاشراف على اعمال النظافة بصفة مستمرة ودورية .

حيث استهدفت اعمال النظافة مدخل القرية و الطريق السريع والشطبيه والخضيرات ومنطقه الكراكات ونجع البرزى واستكمال توزيع صناديق النظافه وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ الحاوية وما حولها، بكافة أنحاء الوحدة القروية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مضيفاً ان هذا لا ياتى إلا بالثمار المرجوه منه وبالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.