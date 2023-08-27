غدا .. انطلاق معسكر الأهلي بالنمسا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره المغلق بدولة النمسا غدا الإثنين ،استعدادا لانطلاق فعاليات الموسم الجديد مواجهة كأس السوبر الأفريقي المرتقبة التي تقام في دولة السعودية منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر مواجهتين أمام فريقين أوروبيين خلال المعسكر الذي يبدأ من ٢٨ أغسطس حتى ٩ سبتمبر.

الأهلي يواصل تدريباته..

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مساء أمس السبت مران الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وعلى هامش المران قام مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، بعقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد كولر فقرات فنية وتدريبية متنوعة للاعبين؛ حيث خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا استمر لمدة ٤٠ دقيقة.

بينم قاد السويسري ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران بدني وفني متنوع. وانهى مارسيل كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

واستأنف فريق الأهلي للتدريبات الجماعية بدءً من الخميس الماضي، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.