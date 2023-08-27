وزير التموين يضع حجر أساس ثاني مخزن استراتيجي بحجم استثمارات 1.5 مليار جنيه في الأقصر

دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر و الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالاقصر، والعقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، اليوم الأحد مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في محافظة السويس منذ أكثر من شهرين.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، بضور عميد دكتور أحمد محمد صلاح ابوالعزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشارى عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجة للسلع التموينية والدكتورة هبة مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه ،سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، لافتًا الى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام حيث أن الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أن اختيار محافظة الأقصر ضمن مشروع المرحلة الأولى لإنشاء المستودعات الاستراتيجية، يعد أضافة هامة نظرا لموقع محافظة الأقصر والذى سيخدم عدد كبير من محافظات جنوب الصعيد ، الأمر الذي سيسهم فى زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة ويتيح المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.